{"_id":"6ac36f769a1693ad6c0e6fcd","slug":"video-central-empowered-committee-shimla-isbt-parking-dhalli-kaithlighat-four-lane-green-area-inspection-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला पहुंची सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की टीम, ISBT पार्किंग से ढली-कैथलीघाट फोरलेन तक लिया जायजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिमला में पर्यावरण और वन क्षेत्रों से जुड़े मामलों की जांच के लिए सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC) की टीम पहुंची। टीम ने शहर के कई महत्वपूर्ण स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान ISBT पार्किंग, ढली-कैथलीघाट फोरलेन और शिमला के ग्रीन एरिया का जायजा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी यह कमेटी हिमाचल में पर्यावरणीय मामलों, ग्रीन बेल्ट, अवैध निर्माण, पेड़ कटान और पहाड़ी क्षेत्रों में विकास गतिविधियों से जुड़े मुद्दों की समीक्षा कर रही है। सितंबर में कमेटी के शिमला दौरे की तैयारी की जानकारी भी सामने आई थी।

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