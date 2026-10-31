{"_id":"6ae5963f0111628f5e03ab4c","slug":"video-amar-ujala-foundations-police-ki-pathshala-police-school-program-was-held-at-portmore-school-2026-10-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: पोर्टमोर स्कूल में हुआ अमर उजाला फाउंडेशन का पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिमला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर में शनिवार को अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें डीएसपी गुलशन नेगी ने बतौर मुख्य वक्ता शिरकत की। कार्यक्रम में स्कूल प्रधानाचार्य जयदेव नेगी समेत शिक्षक व सैकड़ों बच्चे मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएसपी ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव और यौन अपराधों समेत पुलिस के आपातकालीन नंबरों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी।

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