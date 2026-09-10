उदयपुर निकाय चुनाव: द्वितीय चरण की वोटिंग के लिए करीब 500 मतदान दल रवाना, तैयारियां पूरी

नगरीय निकाय चुनाव 2026 के द्वितीय चरण के मतदान को लेकर उदयपुर जिले में चुनावी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शुक्रवार को होने वाले मतदान के लिए मतदान दलों का अंतिम प्रशिक्षण गुरुवार को आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों को चुनाव सामग्री उपलब्ध कराकर संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया।



अलग-अलग केंद्रों पर हुआ अंतिम प्रशिक्षण

उदयपुर नगर निगम के मतदान दलों को सुखाड़िया रंगमंच सभागार में अंतिम प्रशिक्षण दिया गया, जबकि नगरपालिका मावली और कानोड़ के मतदान दलों का प्रशिक्षण दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने मतदान कार्मिकों को आवश्यक दिशा-निर्देश और मार्गदर्शन दिया।



पीठासीन अधिकारियों को समझाई मतदान प्रक्रिया

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रभारी कीर्ति राठौड़ के निर्देशन में सहायक प्रभारी डॉ. महामाया प्रसाद चौबीसा ने पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय और तृतीय को मतदान प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। कार्मिकों को उनकी जिम्मेदारियों, चुनाव सामग्री के उपयोग और मतदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया गया।



चुनाव सामग्री लेकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना

शिक्षण के बाद उदयपुर नगर निगम क्षेत्र के मतदान दलों ने राजस्थान कृषि महाविद्यालय से चुनाव सामग्री प्राप्त की और अपने-अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गए। वहीं मावली और कानोड़ नगरपालिका क्षेत्र के मतदान दलों को संबंधित नगरपालिका मुख्यालयों पर बनाए गए वितरण एवं संग्रहण केंद्रों से चुनाव सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।



करीब 500 दल संभालेंगे मतदान की जिम्मेदारी

उदयपुर जिले में नगरीय निकाय चुनाव के द्वितीय चरण के तहत उदयपुर नगर निगम, नगरपालिका मावली और कानोड़ में शुक्रवार को मतदान होगा। इसके लिए करीब 500 मतदान दल रवाना किए जा रहे हैं। इनमें 10 प्रतिशत आरक्षित मतदान दल भी शामिल हैं।



चार-चार कार्मिकों की टीम, प्रशासन अलर्ट

प्रत्येक मतदान दल में पीठासीन अधिकारी सहित कुल चार मतदान कार्मिक शामिल हैं। सभी दलों को निर्धारित मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान प्रक्रिया से जुड़ी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने मतदान को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। मतदान दलों के केंद्रों पर पहुंचने के साथ ही शुक्रवार की वोटिंग की अंतिम तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं।