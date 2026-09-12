राजस्थान में फिर सक्रिय हुआ मानसून: जयपुर-भरतपुर समेत 29 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट; 15 सितंबर तक रहेगा दौर

राजस्थान में करीब एक सप्ताह से कमजोर पड़ा मानसून फिर सक्रिय हो गया है। शुक्रवार दोपहर बाद जयपुर और भरतपुर संभाग के कई इलाकों में मौसम बदला। बादल छाए, तेज हवा चली और कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने शनिवार को प्रदेश के 29 जिलों में तेज बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के साथ ही जयपुर, दौसा समेत कई शहरों में तापमान नीचे आया और लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बारिश का यह दौर 15 सितंबर तक जारी रह सकता है।

लो प्रेशर सिस्टम से बढ़ेगी बारिश

बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम अब दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के आसपास सक्रिय है। इसके अगले 24 घंटे में मध्य भारत से होते हुए पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके असर से राजस्थान में बारिश की गतिविधियां और बढ़ सकती हैं। पिछले 24 घंटे में जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, सीकर, बूंदी, बारां और झालावाड़ के कई इलाकों में बारिश हुई। कुछ स्थानों पर करीब दो इंच तक पानी बरसा। अलवर के कोटकासिम में सबसे ज्यादा 45 मिमी बारिश दर्ज की गई। तेज बारिश के कारण अलवर, दौसा और सवाई माधोपुर के कुछ इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। बारिश ने उमस और गर्मी से परेशान लोगों को राहत दी।

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पश्चिमी राजस्थान में गर्मी बरकरारमानसून की वापसी के बीच पश्चिमी राजस्थान में अभी गर्मी का असर कम नहीं हुआ है। बीकानेर और जोधपुर संभाग में बारिश की गतिविधियां कमजोर रहने और पश्चिमी हवाएं चलने से तापमान बढ़ गया। शुक्रवार को बीकानेर 40.1 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश में सबसे गर्म रहा। चूरू और श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री दर्ज किया गया।

जयपुर में दोपहर बाद बदला मौसम

जयपुर में शुक्रवार दोपहर तक तेज गर्मी और उमस रही। इसके बाद अचानक बादल छाए और हवा चली। शाम को शहर के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई। इससे मौसम में ठंडक आई और लोगों को उमस से राहत मिली। जयपुर में अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

15 सितंबर तक बारिश का दौर

मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। लो प्रेशर सिस्टम के आगे बढ़ने के साथ पूर्वी राजस्थान में बारिश का जोर बढ़ सकता है, जबकि पश्चिमी हिस्सों में गर्मी का असर बना रहने की संभावना है।