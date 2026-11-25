जिला प्रमुख पद के लिए बुधवार को जिला परिषद परिसर में मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। चुनाव में भाजपा की ओर से हिम्मत सिंह झाला और कांग्रेस की ओर से लाल सिंह झाला मैदान में थे। मतदान को देखते हुए जिला परिषद परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस का भारी जाप्ता तैनात रहा।दरअसल, उदयपुर जिला परिषद के कुल 47 वार्डों में हुए चुनाव में भाजपा ने 24 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। वहीं कांग्रेस के खाते में 22 सीटें आई थीं, जबकि भारत आदिवासी पार्टी ने एक सीट पर जीत दर्ज की थी। संख्या बल के लिहाज से भाजपा की स्थिति मजबूत थी, लेकिन जिला प्रमुख चुनाव से पहले पार्टी को क्रॉस वोटिंग की आशंका सता रही थी। इसी वजह से चुनाव को लेकर राजनीतिक हलकों में काफी चर्चाएं थीं।मतदान के बाद मतगणना हुई और भाजपा प्रत्याशी हिम्मत सिंह झाला की जीत की20 से घोषणा की गई। नतीजे सामने आते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह छा गया। समर्थकों ने पार्टी के समर्थन में जमकर नारे लगाए और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। जिला परिषद परिसर में काफी देर तक जश्न का माहौल बना रहा।इस दौरान उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, नगर निगम महापौर पारस सिंघवी और भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ सहित पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नवनिर्वाचित जिला प्रमुख हिम्मत सिंह झाला को भी समर्थकों ने बधाई दी।भाजपा नेताओं ने इस जीत को पार्टी की एकजुटता और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम बताया। वहीं, बहुमत होने के बावजूद क्रॉस वोटिंग को लेकर बनी आशंका भी चुनाव परिणाम के साथ समाप्त हो गई। हिम्मत सिंह झाला के जिला प्रमुख निर्वाचित होने के साथ ही उदयपुर जिला परिषद में भाजपा ने अपना नेतृत्व स्थापित कर लिया है।