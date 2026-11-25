राजस्थान में पंचायती राज चुनाव नतीजों ने सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर सियासी हलचल बढ़ा दी है। चुनाव में पार्टी को मिले झटके के बाद अब संगठन और सरकार के बीच जिम्मेदारी तय करने को लेकर खींचतान दिख रही है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में पसरा सन्नाटा और नेताओं की चुप्पी राजनीतिक चर्चाओं का विषय बनी हुई है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय भाटिया ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही समीक्षा की जाएगी।

विज्ञापन

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा के भीतर अब तीन अलग-अलग धड़े सक्रिय हैं। एक धड़ा सरकार के कामकाज और नेतृत्व को जिम्मेदार ठहरा रहा है। दूसरा संगठन की भूमिका पर सवाल उठा रहा है। तीसरा खेमा अपने राजनीतिक भविष्य की संभावनाएं तलाश रहा है। वरिष्ठ पत्रकार भंवर पुष्पेंद्र ने इसे तूफान गुजरने के बाद की खामोशी बताया। उनके अनुसार, सरकार के पास पहले भी समय था। लेकिन धरातल पर अपेक्षित कामकाज नहीं दिखा। गांवों में सड़कों की स्थिति, पेयजल संकट और योजनाओं का क्रियान्वयन जैसे मुद्दे जनता के बीच थे। जनता ने चुनाव में अपनी राय सरकार को दे दी।

विज्ञापन

विज्ञापन

नेतृत्व पर किरोड़ीलाल मीणा का बयान

कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलने और भाजपा की जीत के उदाहरण वाले बयान पर चर्चा हुई। भंवर पुष्पेंद्र ने इसे राजनीतिक क्रीड़ा और पीड़ा से जोड़ा। उन्होंने कहा कि पहले बयान से नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं को हवा मिली। बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के समर्थन में दिए गए बयान से राजनीतिक संतुलन साधने का प्रयास दिखा। किरोड़ीलाल मीणा के बयानों के राजनीतिक मायने होते हैं। इन्हें सामान्य बयान के तौर पर नहीं देखा जा सकता।

मंत्रियों की जवाबदेही पर सवाल

पत्रकार कार्तिक बलवाना ने कहा कि भाजपा में कुछ नेताओं को राजनीतिक अवसर दिख रहे हैं। उन्होंने मंत्रियों की जवाबदेही पर सवाल उठाए। बलवाना ने कहा कि सरकार को जनता से वास्तविक प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, केवल सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया को जनता की राय मानना सही नहीं है। उन्होंने विभागीय समीक्षा बैठकों में मंत्रियों की भागीदारी और नौकरशाही पर नियंत्रण को लेकर सवाल उठाए। यदि अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को जवाब दें तो मंत्रियों की जवाबदेही प्रभावित होती है। उन्होंने जल संसाधन मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और उपमुख्यमंत्री दिया की सक्रियता को महत्वपूर्ण बताया।

जनता की नाराजगी और आगे की राह

चर्चा में सामने आया कि कांग्रेस का प्रबंधन कमजोर होने के बावजूद भाजपा को जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ा। भंवर पुष्पेंद्र के अनुसार, यह केवल विपक्ष की रणनीति का परिणाम नहीं था, बल्कि नाराज जनता ने सरकार को आईना दिखाया। कार्तिक बलवाना ने कहा कि भाजपा के पास कार्यशैली सुधारने का अवसर है। इसके लिए संगठन और सरकार में बेहतर समन्वय, मंत्रियों की सक्रियता और कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान जरूरी है। राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार में देरी का असर भी कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं पर पड़ता है। भाजपा के सामने अब चुनावी हार की समीक्षा के साथ जिम्मेदारी तय करने का भी सवाल है।