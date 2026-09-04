जालौर: बाइक सवार दो युवकों को कार ने मारी टक्कर, अस्पताल ले जाते समय एक की मौत, दूसरा गंभीर घायल

जिले के बिशनगढ़ थाना क्षेत्र में पहाड़पुरा के पास शुक्रवार को एक कार की टक्कर से बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में एक युवक की इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि दूसरे का उपचार जारी है।



हादसा उस समय हुआ, जब कार ने मोटर साइकिल सवार दोनों युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में मालनाथ की ढाणी, जालौर निवासी जबरनाथ पुत्र लुभानाथ (25) और श्रीराम कॉलोनी के पीछे रहने वाले दिलीप नाथ पुत्र मालनाथ (18) घायल हुए।



दुर्घटना की सूचना मिलते ही बिशनगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। वहीं सूचना मिलने पर 108 एंबुलेंस के पायलट पूरण सिंह और ईएमटी गौतम कुमार गर्ग भी मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को तत्काल जालौर अस्पताल ले जाया गया।



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अस्पताल में चिकित्सकों ने दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार किया। उनकी हालत गंभीर होने पर दोनों को बेहतर इलाज के लिए रैफर कर दिया गया। इसके बाद दोनों को आगे उपचार के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में जबरनाथ की हालत अचानक बिगड़ गई और उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।



जबरनाथ की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं दूसरे घायल दिलीप नाथ का उपचार जारी है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद बिशनगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी ली। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। साथ ही दुर्घटना में शामिल कार और उसके चालक के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस जांच के बाद ही हादसे की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।