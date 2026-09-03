राजस्थान: 'दबाव में नामांकन वापस कराया', दौड़ती हुई आरओ के पास पहुंची प्रत्याशी; बोलीं- रद्द करें प्रक्रिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालोर Published by: जालौर ब्यूरो Updated Sat, 05 Sep 2026 02:43 PM IST
सार
जालोर नगर परिषद चुनाव में नामांकन वापसी के अंतिम दिन वार्ड 35 की निर्दलीय प्रत्याशी नीलम कुमारी ने नामांकन वापस लेने के बाद प्रक्रिया रद्द करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि दबाव बनाकर उनका नामांकन वापस करवाया गया।
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विस्तार
जालोर नगर परिषद चुनाव में नामांकन वापसी के अंतिम दिन गुरुवार को वार्ड 35 से जुड़ा मामला चर्चा में रहा। निर्दलीय प्रत्याशी नीलम कुमारी दोपहर करीब 2 बजे अपने पति अशोक कुमार के साथ नामांकन वापस लेने निर्वाचन कार्यालय पहुंचीं। नामांकन वापस लेने के बाद करीब 2:55 बजे नीलम कुमारी दौड़ते हुए रिटर्निंग अधिकारी मनोज कुमार के पास पहुंचीं और अपना नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया रद्द करने की मांग की।
महिला ने नाम वापसी के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया
नीलम कुमारी ने आरोप लगाया कि उन पर दबाव बनाकर नामांकन वापस करवाया गया है। उन्होंने कहा कि वह चुनाव लड़ना चाहती हैं। उन्होंने महिलाओं को लेकर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि महिलाओं को आगे आने से रोका जा रहा है। हालांकि, रिटर्निंग अधिकारी ने स्पष्ट किया कि एक बार प्रत्याशी द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद उसे दोबारा बहाल नहीं किया जा सकता।
पहले भी चुने जा चुके हैं पार्षद
नीलम कुमारी के ससुर सांवला सांखला भी पूर्व में वार्ड 35 से निर्दलीय पार्षद रह चुके हैं। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जालोर नगर परिषद के 40 वार्डों में अब कुल 174 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। इनमें भाजपा के 40, कांग्रेस के 40 और आरएलपी के 2 प्रत्याशी शामिल हैं। इसके अलावा 92 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं।
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ये भी पढ़ें- राजस्थान: निकाय चुनाव में ओवैसी-बेनीवाल की जुगलबंदी से सियासी हलचल, क्या कांग्रेस के वोट बैंक में लगेगी सेंध?
शुक्रवार को जारी हुए चुनाव चिन्ह
शुक्रवार को निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जा चुके हैं, चिन्ह मिलने के बाद निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने-अपने वार्डों में प्रचार-प्रसार तेज कर दिया है। भाजपा-कांग्रेस के प्रत्याशी भी मतदाताओं से घर-घर जाकर मेल-मुलाकात कर रहे हैं।
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महिला ने नाम वापसी के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया
नीलम कुमारी ने आरोप लगाया कि उन पर दबाव बनाकर नामांकन वापस करवाया गया है। उन्होंने कहा कि वह चुनाव लड़ना चाहती हैं। उन्होंने महिलाओं को लेकर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि महिलाओं को आगे आने से रोका जा रहा है। हालांकि, रिटर्निंग अधिकारी ने स्पष्ट किया कि एक बार प्रत्याशी द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद उसे दोबारा बहाल नहीं किया जा सकता।
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पहले भी चुने जा चुके हैं पार्षद
नीलम कुमारी के ससुर सांवला सांखला भी पूर्व में वार्ड 35 से निर्दलीय पार्षद रह चुके हैं। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जालोर नगर परिषद के 40 वार्डों में अब कुल 174 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। इनमें भाजपा के 40, कांग्रेस के 40 और आरएलपी के 2 प्रत्याशी शामिल हैं। इसके अलावा 92 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं।
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शुक्रवार को जारी हुए चुनाव चिन्ह
शुक्रवार को निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जा चुके हैं, चिन्ह मिलने के बाद निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने-अपने वार्डों में प्रचार-प्रसार तेज कर दिया है। भाजपा-कांग्रेस के प्रत्याशी भी मतदाताओं से घर-घर जाकर मेल-मुलाकात कर रहे हैं।