राजस्थान: 'दबाव में नामांकन वापस कराया', दौड़ती हुई आरओ के पास पहुंची प्रत्याशी; बोलीं- रद्द करें प्रक्रिया

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नीलम कुमारी ने आरोप लगाया कि उन पर दबाव बनाकर नामांकन वापस करवाया गया है। उन्होंने कहा कि वह चुनाव लड़ना चाहती हैं। उन्होंने महिलाओं को लेकर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि महिलाओं को आगे आने से रोका जा रहा है। हालांकि, रिटर्निंग अधिकारी ने स्पष्ट किया कि एक बार प्रत्याशी द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद उसे दोबारा बहाल नहीं किया जा सकता।नीलम कुमारी के ससुर सांवला सांखला भी पूर्व में वार्ड 35 से निर्दलीय पार्षद रह चुके हैं। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जालोर नगर परिषद के 40 वार्डों में अब कुल 174 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। इनमें भाजपा के 40, कांग्रेस के 40 और आरएलपी के 2 प्रत्याशी शामिल हैं। इसके अलावा 92 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं।ये भी पढ़ें-शुक्रवार को निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जा चुके हैं, चिन्ह मिलने के बाद निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने-अपने वार्डों में प्रचार-प्रसार तेज कर दिया है। भाजपा-कांग्रेस के प्रत्याशी भी मतदाताओं से घर-घर जाकर मेल-मुलाकात कर रहे हैं।