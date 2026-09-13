राजस्थान: जालोर में कल खुलेगा 634 प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा, बहुमत के गणित पर सबकी नजर

जालोर जिले की नगर निकाय चुनाव की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो चुकी है और 14 सितंबर को आने वाले परिणाम से पहले राजनीतिक धड़कनें बढ़ गई हैं। जिले की 5 निकायों के कुल 165 वार्डों में 634 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें जालोर नगर परिषद के 40 वार्डों में 173, आहोर नगरपालिका के 25 वार्डों में 123, सायला नगरपालिका के 25 वार्डों में 77, भीनमाल नगरपालिका के 40 वार्डों में 151 और सांचौर नगरपालिका के 35 वार्डों में 110 प्रत्याशी मैदान में हैं।

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