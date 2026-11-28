छोटी काशी जयपुर के प्रसिद्ध खोले के हनुमान जी मंदिर में 66वें अन्नकूट महोत्सव को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। इस बार करीब दो लाख श्रद्धालुओं के लिए 70 टन महाप्रसाद तैयार किया जाएगा। आयोजन की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंदिर परिसर में 10-10 फीट गहरी 61 विशाल भट्टियां और 22 बड़े चूल्हे बनाए गए हैं। इन पर साढ़े तीन सौ हलवाई दिन-रात मेहनत कर आठ तरह के पारंपरिक व्यंजन तैयार करेंगे।

ढाई किलो अनाज से शुरू हुआ था आयोजन

अन्नकूट महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1971 में महज ढाई किलो अनाज से हुई थी। समय के साथ यह आयोजन विशाल धार्मिक महोत्सव का रूप ले चुका है। अब इसमें राजस्थान के अलावा देश के विभिन्न राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। 28 नवंबर की रात से महाप्रसाद तैयार करने का मुख्य काम शुरू होगा। इससे पहले छप्पन भोग की झांकियों के लिए विभिन्न प्रकार की मिठाइयां और व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं।

मूंग, बाजरा, कढ़ी और हलवे का बनेगा प्रसाद

महाप्रसाद में मूंग, बाजरा, चावल, कढ़ी, गट्टे की सब्जी, सूजी का हलवा और बेसन की भुजिया सहित आठ तरह के पारंपरिक व्यंजन बनाए जाएंगे। इसके लिए विशालकाय कढ़ाइयों में लकड़ियां जलाकर पारंपरिक तरीके से प्रसाद पकाया जाएगा। श्रद्धालुओं को पंगत में बैठाकर प्रसादी ग्रहण कराई जाएगी।

इस बार आयोजन में एक अनूठी व्यवस्था भी की गई है। भट्टियों पर तैयार होने वाली गरमा-गरम कढ़ी को बड़े बर्तनों में ले जाने के बजाय सीधे प्रसादी स्थल तक पहुंचाने के लिए विशेष पाइपलाइन बिछाई गई है। इससे प्रसाद वितरण की व्यवस्था आसान होगी और समय की बचत भी होगी।

आयोजन समिति के अध्यक्ष गिरधारी लाल शर्मा के अनुसार, महोत्सव की व्यवस्थाओं के संचालन के लिए करीब चार हजार कार्यकर्ता तैनात रहेंगे। प्रसादी से पहले मंदिर परिसर में श्रीराम जी के छप्पन भोग, आनंदेश्वर महादेव के अन्नपूर्णा भोग और गणेश जी महाराज के लड्डुओं की भव्य झांकियां सजाई जाएंगी। 61 भट्टियों, 22 बड़े चूल्हों, सैकड़ों कारीगरों और हजारों सेवाभावी कार्यकर्ताओं के सहयोग से आयोजित होने वाला यह महोत्सव भक्ति, परंपरा और सेवा का अनूठा उदाहरण बनेगा।