बाड़मेर जिला प्रमुख की सीट पर कांग्रेस का दबदबा एक बार फिर से बरकरार रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री गफूर अहमद ने जीत हासिल ली।बुधवार को जिला प्रमुख पद के लिए हुए मतदान में बाड़मेर में कांग्रेस के पास बहुमत के बावजूद भी भाजपा और आरएलपी ने अपने प्रत्याशी उतारे।जिसके चलते जिला प्रमुख पद के लिए पहले मतदान प्रक्रिया हुई ओर फिर नतीजे जारी किए। इसमे भाजपा के प्रत्याशी खंगारसिंह सोढा को 11 वोट ओर आरएलपी के हनुमान बेनीवाल को 5 जबकि कांग्रेस के गफूर अहमद ने 21 वोट प्राप्त कर जीत हासिल की।चुनाव परिणाम सामने आते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस दौरान सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल,कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी, बायतु विधायक हरीश चौधरी, जिलाध्यक्ष लक्ष्मण गोदारा, पूर्व जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी,पूर्व विधायक पदमाराम मेघवाल, राजेंद्र कड़वासरा समेत कई नेता मौजूद रहे।इधर चुनाव नतीजों के बाद बाड़मेर जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मयी गोपाल ने नवनिर्वाचित जिला प्रमुख गफूर अहमद को जीत का प्रमाण पत्र और शपथ दिलाई। इसके बाद गफूर अहमद ने बाड़मेर जिला प्रमुख का पदभार ग्रहण किया।वर्ष 1959 में बाड़मेर जिला परिषद के पहले चुनाव में कांग्रेस के वृद्धिचंद जैन प्रमुख चुने गए थे। इसके बाद लगातार बाड़मेर में कांग्रेस के ही जिला प्रमुख निर्वाचित हुए है। इस बार भी कॉंग्रेस ने सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। इस बार कॉंग्रेस के गफूर अहमद ने जीत हासिल कर जिले के 13वे जिला प्रमुख बनने का गौरव प्राप्त किया।नव निर्वाचित जिला प्रमुख गफूर अहमद ने पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की दिन-रात की मेहनत का नतीजा है जिसके चलते 37 सीटो में से 21 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि वह खुद ग्रामीण इलाके से आते हैं ऐसे में ग्रामीण इलाकों में बिजली पानी चिकित्सा शिक्षा और रोजगार जैसी प्रमुख समस्या है उनके समाधान के लिए सरकार और जिला प्रशासन के समक्ष प्रमुखता से उठाएंगे।