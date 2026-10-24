बाड़मेर न्यूज: हेमाराम चौधरी की पत्नी भीखीदेवी ने रचा इतिहास, लगातार सातवीं बार निर्विरोध सरपंच चुनी गईं

राजस्थान में पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के तहत बाड़मेर जिले में सरपंच पदों के निर्विरोध निर्वाचन के बीच पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी की पत्नी भीखीदेवी ने इतिहास रच दिया है। बायतू पंचायत समिति की वीरेंद्र नगर ग्राम पंचायत से भीखीदेवी लगातार सातवीं बार निर्विरोध सरपंच चुनी गई हैं। उनके सामने इस बार कोई दूसरा उम्मीदवार मैदान में नहीं था। जिले की 10 पंचायत समितियों की 419 ग्राम पंचायतों में से 60 पंचायतों में सरपंच पद पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। वहीं, शेष 359 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 971 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इन पंचायतों में शनिवार, 24 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे, जबकि रविवार को उपसरपंच पद के लिए चुनाव होगा।

लगातार सातवीं बार निर्विरोध सरपंच बनीं भीखीदेवी

बाड़मेर जिले की बायतू पंचायत समिति की वीरेंद्र नगर ग्राम पंचायत में पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी की पत्नी भीखीदेवी ने लगातार सातवीं बार निर्विरोध सरपंच चुने जाने का गौरव हासिल किया है। इस बार उनके सामने किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया, जिसके चलते उनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ। लगातार सातवीं बार निर्विरोध चुने जाने के कारण भीखीदेवी का निर्वाचन जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है।

जिले की 60 ग्राम पंचायतों में सरपंच निर्विरोध निर्वाचित

पंचायतीराज चुनाव के प्रथम चरण में बाड़मेर जिले की 10 पंचायत समितियों की कुल 419 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया पूरी की जा रही है। नामांकन और नाम वापसी की प्रक्रिया शुक्रवार को शांतिपूर्वक संपन्न हुई। इसके बाद 60 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद पर निर्विरोध निर्वाचन घोषित किया गया। शेष 359 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 971 प्रत्याशी मैदान में हैं।

गडरारोड पंचायत समिति की मौसरी ग्राम पंचायत में भी सरपंच के साथ सात वार्ड पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। जिले की अन्य पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए शनिवार को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा। इसके बाद मतगणना शुरू कर देर रात तक परिणाम घोषित किए जाने की व्यवस्था है।

इन 10 पंचायत समितियों में होगा मतदान

बाड़मेर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने बताया कि पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के तहत प्रथम चरण में जिले की चौहटन, धनाऊ, सेड़वा, फागलिया, लीलसर, मांगता, बायतू, आडेल, रामसर और गडरारोड पंचायत समितियों में पंच और सरपंच पदों के लिए 24 अक्टूबर, शनिवार को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि 10 पंचायत समितियों में पंच और सरपंच पदों के लिए नामांकन तथा नाम वापसी की प्रक्रिया शुक्रवार को शांतिपूर्वक संपन्न हुई। जिले की 419 ग्राम पंचायतों में से 60 में सरपंच पद पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, जबकि 359 पंचायतों में चुनाव कराया जाएगा। मतदान समाप्त होते ही मतगणना शुरू होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे। वहीं, उपसरपंच पद के लिए रविवार को चुनाव कराया जाएगा।

भीखीदेवी के निर्विरोध निर्वाचन पर टिकी नजरें

बाड़मेर जिले में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कई ग्राम पंचायतों में प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा, लेकिन वीरेंद्र नगर ग्राम पंचायत में भीखीदेवी का लगातार सातवीं बार निर्विरोध चुना जाना सबसे अधिक चर्चा में है। उनके निर्वाचन ने इस बार पंचायत चुनाव में खास ध्यान खींचा है।