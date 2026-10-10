बाड़मेर: ब्लैकमेलिंग के केस में जेल गई नर्स ने डॉक्टर और मैनेजर पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, केस दर्ज

बाड़मेर के निजी अस्पताल की एक नर्स ने जेल से बाहर आने के बाद अस्पताल के मालिक, डॉक्टर, मैनेजर और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ दुष्कर्म और यौन शोषण का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने गुरुवार शाम करीब 6 बजे महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद बयान दर्ज किए जाएंगे। मामले की जांच महिला सेल की एएसपी कर रही हैं।

विज्ञापन

पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वह निजी अस्पताल में नर्सिंग का काम करती थी। आरोप है कि अस्पताल के मालिक और डॉक्टर ने डिलीवरी के दौरान चेंजिंग रूम में कपड़े बदलते समय सीक्रेट कैमरे से उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो बना लिए। इसके बाद तस्वीरें और वीडियो साझा करने की धमकी देकर उस पर अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाया गया।

नर्स के मुताबिक, जनवरी 2024 में नाइट ड्यूटी के दौरान उसे लेबर रूम से जबरन एक कमरे में ले जाया गया। वहां अश्लील वीडियो साझा करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। आरोप है कि इस घटना का वीडियो भी बना लिया गया। इसके बाद वीडियो सार्वजनिक करने और उसके बच्चों को मरवाने की धमकी देकर लगातार यौन शोषण किया जाता रहा।

विज्ञापन

विज्ञापन

पीड़िता ने बताया कि परेशान होकर उसने 4 मार्च को अस्पताल जाना बंद कर दिया और डॉक्टर को मैसेज किया। आरोप है कि अस्पताल नहीं आने पर डॉक्टर उसके घर पहुंचा और आत्महत्या करने की धमकी दी। इसके बाद मजबूर होकर वह दोबारा अस्पताल जाने लगी। नर्स का आरोप है कि वहां उसके साथ फिर यौन शोषण और मारपीट की गई।

पीड़िता के अनुसार, मई 2026 में डॉक्टर एक महीने के लिए विदेश यात्रा पर चला गया। आरोप है कि 10 मई 2026 को अस्पताल मैनेजर समेत दो लोगों ने उसे डराकर और धमकाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया। उसके चिल्लाने पर बचाने पहुंची दूसरी महिला कर्मचारी को भी नौकरी से निकालने की धमकी दी गई।



जेल से छूटने के बाद दर्ज कराई रिपोर्ट

पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसने घटना के बारे में अपने भाई और अस्पताल के कर्मचारियों को बताया तो डॉक्टर नाराज हो गया। इसके बाद उसने कथित तौर पर वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर दिए और 22 जुलाई को उसके खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज करा दिया। इस मामले में पुलिस ने नर्स को गिरफ्तार कर लिया था। अब जेल से बाहर आने के बाद नर्स ने अस्पताल के मालिक, डॉक्टर, मैनेजर और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ दुष्कर्म और यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।