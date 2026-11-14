अलवर: जसवंत यादव को श्रद्धांजलि देने अलवर पहुंचीं वसुंधरा राजे और राज्यपाल बागडे, पुष्प अर्पित कर किया याद

बहरोड़ विधायक जसवंत यादव के निधन के बाद शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राज्यपाल हरिभाऊ बागडे अलवर पहुंचे। दोनों ने जसवंत नगर स्थित दिवंगत विधायक के निवास पर पहुंचकर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए और श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। जसवंत यादव के निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर है।
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इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और सांसद घनश्याम तिवाड़ी भी जसवंत यादव को श्रद्धांजलि देने उनके निवास पहुंचे थे। उन्होंने दिवंगत विधायक की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया।
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