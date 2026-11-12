अलवर: रेवाड़ी से जयपुर तक बिछेगी 191 किमी लंबी नई रेललाइन, सर्वे अंतिम चरण में, जमीन अधिग्रहण की तैयारी

रेल मंत्रालय रेवाड़ी से जयपुर के बीच लगभग 191 किलोमीटर लंबी नई रेललाइन बिछाने की तैयारी तेजी से कर रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का फाइनल लोकेशन सर्वे अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सर्वे और आवश्यक वित्तीय आकलन पूरा होने के बाद चिह्नित जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। हरियाणा और राजस्थान के कई प्रमुख शहरों तथा गांवों से होकर गुजरने वाली इस नई रेललाइन से दोनों राज्यों के बीच रेल यातायात अधिक सुगम और तेज हो जाएगा।

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दिल्ली-जयपुर रेलमार्ग पर ट्रेनों की संख्या और यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इस व्यस्त मार्ग को राहत देने और बेहतर रेल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए रेलवे विभाग ने रेवाड़ी से जयपुर तक नई रेललाइन बिछाने की योजना बनाई है। यह प्रस्तावित रेलमार्ग हरियाणा के रेवाड़ी से शुरू होकर राजस्थान के नीमराणा, बहरोड़, कोटपूतली और शाहपुरा से होता हुआ जयपुर तक पहुंचेगा। परियोजना का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर स्वीकृति के लिए रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। रेलवे बोर्ड से अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद ही निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार सर्वे व अन्य कागजी प्रक्रियाएं संपन्न होने के बाद अगले डेढ़ वर्ष में पटरी बिछाने का काम शुरू हो सकता है।रेलवे परियोजना के लिए आवश्यक भूमि को चिह्नित करने का काम जल्द पूरा किया जाएगा। इसके बाद हरियाणा और राजस्थान के जिन गांवों और शहरों की भूमि इस नई लाइन के अंतर्गत आएगी, वहां जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। इस रेललाइन के दायरे में आने वाले किसानों की जमीन को भूमि अधिग्रहण नियमों के तहत लिया जाएगा। प्रभावित किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा स्थानीय बाजार दर और कलेक्टर रेट के आधार पर दिया जाएगा। इससे संबंधित किसानों को उचित आर्थिक लाभ मिलेगा और परियोजना के लिए जमीन हस्तांतरण का काम पारदर्शी तरीके से हो सकेगा।इस नई रेललाइन का निर्माण पूरा होने से अलवर-बांदीकुई रेलमार्ग पर ट्रेनों का भार काफी हद तक कम हो जाएगा। इससे यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों दोनों का संचालन अधिक सुगम, सुरक्षित और समयबद्ध तरीके से हो सकेगा। रेवाड़ी से जयपुर के बीच एक नया रेल मार्ग उपलब्ध होने से जयपुर और दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के समय में करीब एक घंटे की बचत होगी। इसके साथ ही नीमराणा, बहरोड़, कोटपूतली तथा शाहपुरा सहित आसपास के क्षेत्रों को सीधा रेल संपर्क मिलेगा। इससे इस पूरे क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी और माल परिवहन अधिक आसान हो जाएगा।