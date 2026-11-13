राजस्थान: पुष्कर मेले में पहुंचे आरडीएक्स और एलेक्स, एक घोड़े की कीमत में खरीद सकते हैं आलीशान बंगला!

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

देश-दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाले अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले का रंग अब धीरे-धीरे जमने लगा है। मेले की औपचारिक शुरुआत 17 नवंबर से होगी, लेकिन इससे पहले ही मेला मैदान में पशुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। देश के अलग-अलग हिस्सों से पशुपालक अपने ऊंट, घोड़े और अन्य पशुओं को लेकर पुष्कर पहुंच रहे हैं।इसी बीच महाराष्ट्र से आए दो बेशकीमती घोड़े चर्चा में हैं। जालना के जारा स्टड फार्म के माजिद सौदागर अपने घोड़े एलेक्स और आरडीएक्स को लेकर मेले में पहुंचे हैं। करोड़ों रुपये की कीमत वाले इन घोड़ों को देखने के लिए पशु प्रेमियों और मेले में आने वाले लोगों में खासा उत्साह है।घोड़ा मालिक माजिद सौदागर ने बताया कि एलेक्स नॉर्थन डांसर का बेटा है, जबकि उसकी मां का नाम करामाती है। 10 वर्षीय एलेक्स की ऊंचाई करीब 6.5 फीट बताई गई है। वहीं दूसरे घोड़े आरडीएक्स की मां का नाम रोजा करामाती है।मालिक के अनुसार, दोनों घोड़ों की नस्ल, कद-काठी और बनावट उन्हें खास बनाती है। उनकी देखभाल के लिए भी विशेष इंतजाम किए जाते हैं। खानपान से लेकर स्वास्थ्य और रखरखाव तक का पूरा ध्यान रखा जाता है।जिद सौदागर के मुताबिक, दोनों घोड़ों की कीमत अब तक करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये तक लग चुकी है। हालांकि, उन्होंने दोनों का दाम 5-5 करोड़ रुपये तय किया है। उनका कहना है कि घोड़ों की गुणवत्ता और खासियत को देखते हुए वे पांच करोड़ रुपये से कम में सौदा नहीं करेंगे। इस तरह एलेक्स और आरडीएक्स की कुल मांगी गई कीमत 10 करोड़ रुपये है। अब तक मिली बोली और मालिक की तय कीमत के बीच अंतर के चलते यह देखना दिलचस्प होगा कि पुष्कर मेले में इन घोड़ों का खरीदार कौन बनता है।पुष्कर मेले में हर साल देशभर से उम्दा नस्ल के ऊंट और घोड़े पहुंचते हैं। यहां पशुओं की खरीद-फरोख्त के साथ उनकी नस्ल, कद-काठी और खूबसूरती भी चर्चा का विषय रहती है। इस बार मेला शुरू होने से पहले ही एलेक्स और आरडीएक्स ने अपनी करोड़ों की कीमत के चलते सुर्खियां बटोर ली हैं।