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पंजाब के फिरोजपुर क्षेत्र के गांव माछीवाड़ा निवासी 19 वर्षीय हॉकी खिलाड़ी जश्नदीप सिंह की मौत के मामले में पुलिस पर मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। परिजनों का आरोप है कि थाना कुलगढ़ी पुलिस जश्नदीप को जबरन घर से उठाकर ले गई और उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और बाद में उसकी मौत हो गई। मामले में इंसाफ की मांग को लेकर शुक्रवार को परिजनों, किसान जत्थेबंदियों और ग्रामीणों ने जीरा के शेरावाला चौक पर शव रखकर धरना दिया।

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