Chd-Pb Big News: पठानकोट में घुसपैठिया ढेर, दसूहा में पुलिस मुठभेड़; निगम चुनाव के लिए भाजपा की पहली सूची जारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Fri, 27 Nov 2026 04:39 PM IST
सार
पठानकोट के बमियाल में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक घुसपैठिए को बीएसएफ ने मार गिराया। वहीं दसूहा में पुलिस ने फिल्मी अंदाज में कार सवारों का पीछा किया। इस दाैरान फायरिंग में एक राहगीर घायल हो गया। पढ़ें आज की बड़ी खबरें
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विस्तार
चंडीगढ़ निगम चुनाव के लिए भाजपा ने अपने 23 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। वहीं लुधियाना में पुरानी रंजिश में एक युवक की हत्या कर दी गई। हमले में उसका एक दोस्त भी घायल हो गया। पढ़ें पंजाब-चंडीगढ़ की बड़ी खबरें
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चंडीगढ़ निगम चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की पहली सूची
भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस सूची में कुल 23 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। भाजपा की 23 उम्मीदवारों की पहली सूची ने शहर की राजनीति में कई नए समीकरण पैदा कर दिए हैं। इस सूची को केवल उम्मीदवारों की घोषणा नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर पुराने चेहरों, नए दावेदारों और वार्डों के आरक्षण के बीच हुए राजनीतिक बदलाव के रूप में भी देखा जा रहा है। पढ़ें पूरी खबर
पठानकोट में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने ढेर किया घुसपैठिया
पठानकोट के बमियाल बॉर्डर पर गुरुवार रात बीएसएफ जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए पाकिस्तानी घुसपैठिये को मार गिराया। घटना पहाड़ीपुर बीओपी के पास की बताई जा रही है, जहां सीमा पर तैनात जवानों ने पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे एक व्यक्ति को देख कार्रवाई की। पढ़ें पूरी खबर
भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस सूची में कुल 23 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। भाजपा की 23 उम्मीदवारों की पहली सूची ने शहर की राजनीति में कई नए समीकरण पैदा कर दिए हैं। इस सूची को केवल उम्मीदवारों की घोषणा नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर पुराने चेहरों, नए दावेदारों और वार्डों के आरक्षण के बीच हुए राजनीतिक बदलाव के रूप में भी देखा जा रहा है। पढ़ें पूरी खबर
पठानकोट में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने ढेर किया घुसपैठिया
पठानकोट के बमियाल बॉर्डर पर गुरुवार रात बीएसएफ जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए पाकिस्तानी घुसपैठिये को मार गिराया। घटना पहाड़ीपुर बीओपी के पास की बताई जा रही है, जहां सीमा पर तैनात जवानों ने पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे एक व्यक्ति को देख कार्रवाई की। पढ़ें पूरी खबर
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दसूहा में मुठभेड़, फिल्मी अंदाज में पुलिस ने किया पीछा
होशियारपुर में दसूहा के बलग्गणां चौक में शुक्रवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पुलिस और एक कार में सवार आरोपियों के बीच फिल्मी अंदाज में मुठभेड़ हो गई। पढ़ें पूरी खबर
लुधियाना में युवक की हत्या
लुधियाना के थाना दरेसी के तहत जसवंत नगर स्थित बिंद्रा कॉलोनी में पुरानी रंजिश के चलते 6-7 हथियारबंद बदमाशों ने दो करीबी दोस्तों पर तेजधार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस वारदात में हनी बांसल की मौत हो गई, जबकि उसका साथी पवन जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर गलियों से फरार हो गए। पढ़ें पूरी खबर
चंडीगढ़ ईडी दफ्तर पहुंचे डीआईजी रोपड़ रेंज स्वप्न शर्मा
डीआईजी (रोपड़ रेंज) स्वप्न शर्मा आज चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंचे। उन्हें एजेंसी द्वारा निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया गया है। पढ़ें पूरी खबर
होशियारपुर में दसूहा के बलग्गणां चौक में शुक्रवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पुलिस और एक कार में सवार आरोपियों के बीच फिल्मी अंदाज में मुठभेड़ हो गई। पढ़ें पूरी खबर
लुधियाना में युवक की हत्या
लुधियाना के थाना दरेसी के तहत जसवंत नगर स्थित बिंद्रा कॉलोनी में पुरानी रंजिश के चलते 6-7 हथियारबंद बदमाशों ने दो करीबी दोस्तों पर तेजधार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस वारदात में हनी बांसल की मौत हो गई, जबकि उसका साथी पवन जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर गलियों से फरार हो गए। पढ़ें पूरी खबर
चंडीगढ़ ईडी दफ्तर पहुंचे डीआईजी रोपड़ रेंज स्वप्न शर्मा
डीआईजी (रोपड़ रेंज) स्वप्न शर्मा आज चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंचे। उन्हें एजेंसी द्वारा निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया गया है। पढ़ें पूरी खबर