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चंडीगढ़ निगम चुनाव के लिए भाजपा ने अपने 23 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। वहीं लुधियाना में पुरानी रंजिश में एक युवक की हत्या कर दी गई। हमले में उसका एक दोस्त भी घायल हो गया।