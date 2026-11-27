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भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस सूची में कुल 23 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। विज्ञापन



यहां देखें पूरी सूची-









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भाजपा की 23 उम्मीदवारों की पहली सूची ने शहर की राजनीति में कई नए समीकरण पैदा कर दिए हैं। इस सूची को केवल उम्मीदवारों की घोषणा नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर पुराने चेहरों, नए दावेदारों और वार्डों के आरक्षण के बीच हुए राजनीतिक बदलाव के रूप में भी देखा जा रहा है।



सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि 2021 के नगर निगम चुनाव में भाजपा के टिकट पर जीतने वाले पार्षदों में से केवल तीन चेहरे पहली सूची में दोबारा नजर आ रहे हैं। इनमें वार्ड 12 से सौरभ जोशी, वार्ड 33 से कंवरजीत सिंह राणा और वार्ड 35 से राजिंदर कुमार शर्मा शामिल हैं। तीनों को अपने पुराने वार्ड से ही दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है।



नाै पुराने पार्षद पहली सूची से बाहर

2021 के चुनाव में भाजपा के टिकट पर जीतने वाले 12 पार्षदों की तुलना मौजूदा 23 उम्मीदवारों की सूची से करने पर नौ पुराने पार्षदों के नाम इसमें नहीं मिलते। इनमें महेशइंदर सिंह सिद्धू, दलीप शर्मा, सरबजीत कौर, मनोज कुमार, हरजीत सिंह, बिमला दुबे, अनूप गुप्ता, कुलजीत सिंह संधू और जस्मनप्रीत सिंह शामिल हैं।



हालांकि, इसे अभी इन सभी का टिकट कटना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भाजपा ने सभी 35 वार्डों के उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं।

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महिला आरक्षण ने बदले चुनावी समीकरण

इस बार नगर निगम के 35 वार्डों में से 12 महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इनमें नौ सामान्य महिला और तीन अनुसूचित जाति महिला वार्ड हैं। वार्ड 2, 8 और 11 जैसे वार्ड, जहां पहले भाजपा के पुरुष पार्षद जीतकर आए थे, अब महिला आरक्षित हो चुके हैं।



इस बदलाव का सीधा असर महेशइंदर सिंह सिद्धू, हरजीत सिंह और अनूप गुप्ता जैसे नेताओं की दावेदारी पर पड़ा है। वार्ड 3 के दलीप शर्मा और वार्ड 29 के मुनव्वर जैसे नेताओं के सामने भी आरक्षण के कारण चुनौती पैदा हुई है।

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