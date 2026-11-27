जश्नदीप खेल चुका पंजाब स्तर पर हॉकी

परिजनों ने बताया कि जश्नदीप पंजाब स्तर पर हॉकी खेल चुका था। तबीयत बिगड़ने पर उसे पहले जीरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। दो दिन तक हालत में सुधार नहीं होने पर मोगा के अस्पताल में ले जाया गया, जहां वीरवार को उसकी मौत हो गई। शुक्रवार को पीड़ित परिवार ने किसान जत्थेबंदियां और गांव के लोगों के साथ शेरावाला चौंक पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ शव रखकर धरना दिया। परिजनों की मांग है कि थाना कुलगढ़ी के एसएचओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएं।