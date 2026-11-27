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आरोपी पर बठिंडा कैंट के संवेदनशील सैन्य प्रतिष्ठानों की जानकारी जुटाकर पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं तक पहुंचाने का आरोप है। इस कार्रवाई को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बड़ी सफलता माना जा रहा है।संयुक्त ऑपरेशन काउंटर इंटेलिजेंस बठिंडा, मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट बठिंडा (साउथ वेस्टर्न कमांड) और स्थानीय पुलिस ने आपसी तालमेल से अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सतनाम सिंह उर्फ सत्तू पुत्र वीर सिंह निवासी गांव जखरावां, जिला फिरोजपुर के रूप में हुई है।सुरक्षा एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपी ने कितनी संवेदनशील जानकारियां साझा कीं और इस नेटवर्क में उसके साथ कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं। इस मामले में थाना सिविल लाइंस बठिंडा में भारतीय न्याय संहिता की धारा 113(3), 152 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है।जांच में यह भी सामने आया है कि सतनाम सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से रहा है। उसके खिलाफ फिरोजपुर जिले में तीन मामले दर्ज हैं। इनमें 2022 में थाना सदर फिरोजपुर में दर्ज मामला, 2026 में आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामला और थाना आरिफ के में 6.25 किलो हेरोइन बरामदगी से जुड़ा एनडीपीएस एक्ट का मामला शामिल है। पुलिस के अनुसार, आरोपी आर्म्स एक्ट और हेरोइन बरामदगी के मामले में भी वांछित था। आर्म्स एक्ट के मामले में ड्रोन और कारतूस की बरामदगी का पहलू भी जांच में शामिल है।काउंटर इंटेलिजेंस बठिंडा ने वर्ष 2026 के दौरान राष्ट्रविरोधी गतिविधियों, हथियारों और नशा तस्करी के खिलाफ कई महत्वपूर्ण कार्रवाइयां की हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, इस दौरान 23 पिस्तौल और 63 कारतूस, दो हैंड ग्रेनेड तथा दो सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए। इसके अलावा बठिंडा में पेट्रोल बम से जुड़े दो मामलों को भी सुलझाया गया।नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में तीन किलो हेरोइन, एक किलो आइस, 180 किलो भुक्की और पांच किलो अफीम भी बरामद की गई।इस पूरे मामले में मिलिट्री इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस की संयुक्त भूमिका अहम रही। सुरक्षा एजेंसियां अब आरोपी के पाकिस्तानी संपर्कों, सैन्य ठिकानों की रेकी और गोपनीय सूचनाएं भेजने के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि देश की सुरक्षा और पंजाब की शांति को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।