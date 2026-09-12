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मोहाली: डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने का ठेका देने के विरोध में सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, अकाली पार्षद पर निजी लाभ के लिए अपने करीबी को ठेका देने का आरोप

मयूर शर्मा

Updated Sat, 12 Sep 2026 05:04 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 05:04 PM IST







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मोहाली नगर निगम मोहाली में डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने का ठेका देने को लेकर विवाद बढ़ गया है। सफाई कर्मचारियों ने अकाली दल से संबंधित पार्षद पर सरकार के नियमों के विपरीत अपने करीबी व्यक्ति को कूड़ा उठाने का ठेका देने का आरोप लगाते हुए 11 सितंबर 2026 से शहर की सफाई व्यवस्था बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। शहर के फेज 1,2, सहित सभी मार्केट में दो दिन से कूड़ा नहीं उठा है। इस कारण लोग बदबूदार गंदगी से परेशान हैं। ... और पढ़ें

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