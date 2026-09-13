Mohali News: सन्नी एनक्लेव में चार से पांच घंटे बिजली कटौती से लोग परेशान
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:15 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:15 AM IST
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खरड़। सन्नी एन्क्लेव में लगातार चार से पांच घंटे की बिजली कटौती से लोग गर्मी से बेहाल हैं। गांव औजला और आसपास की सोसाइटियों में भी बिना सूचना बिजली गुल रहती है। लंबे कटों से पंखे और कूलर बंद हो जाते हैं। इससे बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी हो रही है। निवासी मतवार सिंह राणा, जगजीत सिंह और राजेश कुमार ने बताया कि कटौती का कोई स्पष्ट शेड्यूल नहीं है। बिना पूर्व सूचना के बिजली बंद होने से रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। लोगों ने बिजली विभाग से निर्बाध आपूर्ति और कटौती की पूर्व सूचना देने की मांग की है।
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