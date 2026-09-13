Mohali News: कच्चे कर्मियों को पक्का करने का प्रस्ताव पास, बरसाती पानी की निकासी के लिए बनाया जाएगा नाला
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:13 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:13 AM IST
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नयागांव। नगर परिषद नयागांव की सदन की बैठक हुई। इसमें नियमों और शर्तों को पूरा करने वाले कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में कूड़ा प्रबंधन, सीबीजी संयंत्र और बरसाती पानी की निकासी सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्ष सुरेंद्र कोशिश बब्बल ने की। उपाध्यक्ष तरनजीत कौर और नगर परिषद अधिकारी विजय जिंदल भी इसमें उपस्थित थे। ग्राम समगौली में 300 टन प्रतिदिन क्षमता का सीबीजी संयंत्र स्थापित करने पर सहमति बनी। परिषद रोजाना करीब 25 मीट्रिक टन अलग किया हुआ गीला कचरा और गोबर संयंत्र को उपलब्ध करवाएगी।
कचरे के परिवहन का खर्च भी नगर परिषद वहन करेगी। करोरां रोड पर बरसाती पानी की निकासी के लिए 18.52 लाख रुपये मंजूर किए गए। इसके तहत चैंबर और नाले का निर्माण कर पानी को पटियाला राव में पहुंचाया जाएगा। कूड़ा प्रबंधन के लिए करीब एक एकड़ जमीन पट्टे पर लेने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। घरों से कूड़ा उठाने के लिए रेहड़ी वालों से प्रति घर 80 रुपये शुल्क लेने का फैसला किया गया। यदि रेहड़ी वाले यह व्यवस्था नहीं अपनाते हैं, तो नगर परिषद स्वयं कूड़ा उठाने का कार्य संभालेगी।
विकास और स्वच्छता पहल
जनता कॉलोनी में सीवरेज परियोजना की निगरानी के लिए चार सदस्यीय समिति गठित करने का प्रस्ताव मंजूर हुआ। नगर परिषद की सूची के अनुसार कबाड़ धातु और अन्य कचरे को खुली नीलामी से बेचने की अनुमति दी गई। नयागांव में नक्शा फीस कम करने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। ये पहल शहर के विकास और स्वच्छता को बढ़ावा देंगी।
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प्रशासनिक और सामाजिक निर्णय
राजस्व मामलों के विशेषज्ञ वकील की नियुक्ति का प्रस्ताव पारित हुआ, जो परिषद की संपत्तियों से जुड़े अदालती मामलों की पैरवी करेंगे। शुभ अवसरों पर किन्नर समुदाय को बधाई के रूप में अधिकतम 2,100 रुपये देने का प्रस्ताव भी बैठक में मंजूर किया गया। इन निर्णयों से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और सामाजिक सरोकार भी पूरे होंगे। बैठक में पार्षद ममता कोशिश, ताराबाई, सीमा, किरण सहित कई अन्य पार्षद उपस्थित रहे।
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कचरे के परिवहन का खर्च भी नगर परिषद वहन करेगी। करोरां रोड पर बरसाती पानी की निकासी के लिए 18.52 लाख रुपये मंजूर किए गए। इसके तहत चैंबर और नाले का निर्माण कर पानी को पटियाला राव में पहुंचाया जाएगा। कूड़ा प्रबंधन के लिए करीब एक एकड़ जमीन पट्टे पर लेने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। घरों से कूड़ा उठाने के लिए रेहड़ी वालों से प्रति घर 80 रुपये शुल्क लेने का फैसला किया गया। यदि रेहड़ी वाले यह व्यवस्था नहीं अपनाते हैं, तो नगर परिषद स्वयं कूड़ा उठाने का कार्य संभालेगी।
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विकास और स्वच्छता पहल
जनता कॉलोनी में सीवरेज परियोजना की निगरानी के लिए चार सदस्यीय समिति गठित करने का प्रस्ताव मंजूर हुआ। नगर परिषद की सूची के अनुसार कबाड़ धातु और अन्य कचरे को खुली नीलामी से बेचने की अनुमति दी गई। नयागांव में नक्शा फीस कम करने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। ये पहल शहर के विकास और स्वच्छता को बढ़ावा देंगी।
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प्रशासनिक और सामाजिक निर्णय
राजस्व मामलों के विशेषज्ञ वकील की नियुक्ति का प्रस्ताव पारित हुआ, जो परिषद की संपत्तियों से जुड़े अदालती मामलों की पैरवी करेंगे। शुभ अवसरों पर किन्नर समुदाय को बधाई के रूप में अधिकतम 2,100 रुपये देने का प्रस्ताव भी बैठक में मंजूर किया गया। इन निर्णयों से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और सामाजिक सरोकार भी पूरे होंगे। बैठक में पार्षद ममता कोशिश, ताराबाई, सीमा, किरण सहित कई अन्य पार्षद उपस्थित रहे।