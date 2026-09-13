Mohali News: कच्चे कर्मियों को पक्का करने का प्रस्ताव पास, बरसाती पानी की निकासी के लिए बनाया जाएगा नाला

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कचरे के परिवहन का खर्च भी नगर परिषद वहन करेगी। करोरां रोड पर बरसाती पानी की निकासी के लिए 18.52 लाख रुपये मंजूर किए गए। इसके तहत चैंबर और नाले का निर्माण कर पानी को पटियाला राव में पहुंचाया जाएगा। कूड़ा प्रबंधन के लिए करीब एक एकड़ जमीन पट्टे पर लेने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। घरों से कूड़ा उठाने के लिए रेहड़ी वालों से प्रति घर 80 रुपये शुल्क लेने का फैसला किया गया। यदि रेहड़ी वाले यह व्यवस्था नहीं अपनाते हैं, तो नगर परिषद स्वयं कूड़ा उठाने का कार्य संभालेगी।विकास और स्वच्छता पहलजनता कॉलोनी में सीवरेज परियोजना की निगरानी के लिए चार सदस्यीय समिति गठित करने का प्रस्ताव मंजूर हुआ। नगर परिषद की सूची के अनुसार कबाड़ धातु और अन्य कचरे को खुली नीलामी से बेचने की अनुमति दी गई। नयागांव में नक्शा फीस कम करने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। ये पहल शहर के विकास और स्वच्छता को बढ़ावा देंगी।प्रशासनिक और सामाजिक निर्णयराजस्व मामलों के विशेषज्ञ वकील की नियुक्ति का प्रस्ताव पारित हुआ, जो परिषद की संपत्तियों से जुड़े अदालती मामलों की पैरवी करेंगे। शुभ अवसरों पर किन्नर समुदाय को बधाई के रूप में अधिकतम 2,100 रुपये देने का प्रस्ताव भी बैठक में मंजूर किया गया। इन निर्णयों से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और सामाजिक सरोकार भी पूरे होंगे। बैठक में पार्षद ममता कोशिश, ताराबाई, सीमा, किरण सहित कई अन्य पार्षद उपस्थित रहे।