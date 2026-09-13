फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Pensioners decide to gherao the Education Minister; accuse the government of neglect

Mohali News: पेंशनरों ने किया शिक्षा मंत्री के घेराव का फैसला, सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए

Sun, 13 Sep 2026 02:12 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:12 AM IST
विज्ञापन
Pensioners decide to gherao the Education Minister; accuse the government of neglect
मोहाली। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन पंजाब ने शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के घेराव का फैसला किया है। एसोसिएशन ने सरकार पर कर्मचारियों और पेंशनरों की मांगों की अनदेखी का आरोप लगाया है। यह फैसला शनिवार को मोहाली में हुई मासिक बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान जगदीश सिंह सराओ ने की। प्रदेश प्रधान करम सिंह धनौआ भी इसमें शामिल हुए। जिला महासचिव बाबू सिंह पमोर ने सरकार पर पेंशनरों, कर्मचारियों, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, बेरोजगारों और बिजली कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों का भी पालन नहीं हो रहा। कर्मचारियों और पेंशनरों से बातचीत के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। संयुक्त फ्रंट के आह्वान पर मंत्रियों के घरों का घेराव करने का निर्णय लिया गया है।
विज्ञापन



2027 चुनाव में हराने की कसम

वक्ताओं ने कहा कि चंडीगढ़ में हुई जनसभा से सरकार को एकजुटता का संदेश मिल चुका है। रविवार को शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के घेराव में बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान किया गया। प्रदेश प्रधान करम सिंह धनौआ ने सभी साथियों से लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहने को कहा। बैठक में आम आदमी पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव में हराने की कसम भी खाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed