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Mohali News: एमिटी यूनिवर्सिटी में सजा ग्लोबल विलेज, 10 देशों के प्रतिनिधियों ने साझा की संस्कृति

Sun, 13 Sep 2026 02:16 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:16 AM IST
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'Global Village' set up at Amity University; representatives from 10 countries shared their cultures
मोहाली। एमिटी यूनिवर्सिटी पंजाब में ग्लोबल विलेज-2026 का आयोजन किया गया। रोटरैक्ट क्लब ने एआईईएसईसी इन चंडीगढ़ के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें 10 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों और 500 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों से सीधे संवाद का अवसर देना था। इससे विभिन्न संस्कृतियों और विचारों को समझने में मदद मिली। कार्यक्रम की शुरुआत एआईईएसईसी प्रतिभागियों की जाइव्स प्रस्तुति से हुई। इसके बाद विभिन्न देशों के झंडों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों ने अपने देशों की परंपराओं और जीवनशैली की जानकारी दी। भारत की विरासत और संस्कृति पर आधारित एक सांस्कृतिक नाटक भी प्रस्तुत किया गया।
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सांस्कृतिक आदान-प्रदान और उपस्थिति

ग्लोबल ट्रिविया-कल्चरल एक्सचेंज गेम में विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लिया। इसमें विभिन्न देशों के झंडों, प्रसिद्ध स्मारकों और परंपराओं से जुड़े सवाल पूछे गए। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और संगीत भी शामिल थे। अंत में डीजे नाइट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रोटरी क्लब चंडीगढ़ अपटाउन के अध्यक्ष हरि ओम वर्मा, विजय नारंग, तरलोचन देव, पुरंधी गुप्ता, अमन गर्ग, आरव, राजकरण सिंह, रामिंदर सिंह और कृष्ण वाधवा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
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