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लुधियाना के दरेसी स्थित वेद मदिर में श्री हरि नाम संकीर्तन अमृत वर्षा का आयोजन

Nivedita

Updated Fri, 28 Aug 2026 09:03 AM IST Updated Fri, 28 Aug 2026 09:03 AM IST







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लुधियाना के दरेसी स्थित वेद मदिर में श्री हरि नाम संकीर्तन अमृत वर्षा में श्रद्धालु झूमे।

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