Ludhiana News: हलवारा एयरपोर्ट पर तीसरी बार उड़ान रद्द, 102 यात्री परेशान

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कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने पहुंचे 65 से अधिक यात्री बैरंग लौटेसंवाद न्यूज एजेंसीहलवारा। हलवारा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से हवाई यात्रा यात्रियों के लिए सुविधा के बजाय परेशानी बन रही है। दिल्ली-हलवारा-दिल्ली हवाई सेवा छह दिन में तीसरी बार रद्द हुई है। शनिवार सुबह 102 यात्री घंटों तक परेशान रहे।इनमें बड़ी संख्या उन यात्रियों की थी जिन्होंने दिल्ली से आगे विदेश जाने के लिए कनेक्टिंग उड़ानें बुक की थीं। उड़ान रद्द होने से कई लोगों की विदेश यात्रा, पढ़ाई और कारोबार के जरूरी कार्यक्रम प्रभावित हुए। शनिवार को दिल्ली से हलवारा आने वाली एयर इंडिया की एआई - 481 उड़ान नहीं पहुंची। इसी विमान को एआई - 482 बनकर हलवारा से दिल्ली वापस जाना था जो रद्द हो गई। इससे पहले 7 सितंबर और 9 सितंबर को भी उड़ान रद्द हो चुकी है।कनेक्टिंग यात्रियों की मुश्किलसबसे ज्यादा परेशानी उन 65 यात्रियों को हुई, जिन्हें दिल्ली से आगे विदेशों की उड़ान पकड़नी थी। उनके साथ छोटे बच्चे भी थे और उन्हें अपना सामान दोबारा वाहनों में लादना पड़ा। यात्रियों ने शिकायत की कि उन्हें उड़ान रद्द होने की जानकारी समय पर नहीं मिली। एयर इंडिया ने रात करीब 3:30 बजे ईमेल भेजने का दावा किया। इस रूट की दोनों दिशाओं की उड़ानें एक ही विमान के रोटेशन पर निर्भर हैं।