Ludhiana News: युवक की निर्मम हत्या, नहर किनारे मिला शव

लुधियाना। गांव खानपुर इलाके के पास एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। उसका शव शनिवार सुबह खानपुर नहर के पास एक सुनसान जगह पर खून से लथपथ मिला। मृतक की पहचान रुल्दु सिंह के रूप में हुई है।जांच में पता चला है कि हत्यारों ने पहले उसे बेरहमी से पीटा। इसके बाद तेजधार हथियार से उसके सिर पर कई वार किए गए। थाना डेहलों की पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मृतक के भाई काका सिंह की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। परिजन के अनुसार, रुल्दु सिंह शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे घर से निकला था। शाम तक वापस न आने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। अगली सुबह नहर के पास उसका क्षत-विक्षत शव मिला। पुलिस को संदेह है कि हत्यारों ने युवक को एकांत जगह पर घेरकर वारदात को अंजाम दिया। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है ताकि आरोपियों का पता लगाया जा सके।