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Former Chief Minister Charanjit Singh Channi attended the Bhagwan Valmiki 'Pragat Diwas' (manifestation day) celebrations in Ludhiana.
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लुधियाना में भगवान वाल्मीकि के प्रगट दिवस समारोह में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी
भगवान वाल्मीकि जी के प्रगट दिवस के अवसर पर लुधियाना में आयोजित समारोह में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भगवान वाल्मीकि जी को नमन कर उनके जीवन, शिक्षाओं और आदर्शों को याद किया।
भगवान वाल्मीकि जी का प्रगट दिवस श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से उनके संदेशों और सामाजिक समरसता की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।
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