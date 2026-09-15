{"_id":"6aa93bcc386d3664840b9383","slug":"video-sp-daughter-commits-suicide-in-jalandhar-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालंधर में एसपी की बेटी ने किया सुसाइड, बहुमंजिला इमारत से लगाई छलांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जालंधर हाइट्स-2 के डी ब्लॉक में 24 वर्षीय जैसमीन की मौत के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जैसमीन के पिता फरीदकोट में पुलिस विभाग में एसपी पद पर तैनात कर्मवीर सिंह चहल हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, जिसका मंगलवार पोस्टमार्टम करवाया गया। थाना सदर के प्रभारी बलकरण ने बताया कि पुलिस को घटना की सूचना मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची थी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दे की जालंधर हाइट्स 2 में पिछले 6 महीने में यह तीसरी वारदात है। पुलिस के मुताबिक, शुरुआती तौर पर मौत के पीछे डिप्रेशन की बात सामने आई है, हालांकि मामले की जांच जारी है। घटना के दौरान एक कागज मिलने की भी बात सामने आई है, जिस पर आई वाज रॉन्ग आई एम सॉरी लिखा था।

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