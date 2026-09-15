Jalandhar News: 313 मरीजों की जांच, 17 यूडीआईडी कार्ड बने

गढ़शंकर। कम्युनिटी हेल्थ केंद्र बीनेवाल में विशेष मेडिकल कैंप आयोजित किया गया। इसमें 313 मरीजों की जांच की गई और उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टरों का परामर्श मिला।कैंप का उद्देश्य लोगों को उनके घर के नजदीक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना था। सिविल सर्जन मनदीप कमल के दिशा-निर्देशों में एसएमओ निर्मल कुमार ने इसका नेतृत्व किया। आंखों, हड्डियों, ईएनटी, सर्जरी, मनोचिकित्सा और आईक्यू काउंसिलिंग के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दीं। डॉक्टरों ने मरीजों की स्वास्थ्य समस्याओं की जांच कर उन्हें आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया। इसके साथ ही, 17 पात्र लाभार्थियों के यूडीआईडी कार्ड भी मौके पर बनाए गए। एसएमओ निर्मल कुमार ने कहा कि ऐसे कैंप भविष्य में भी आयोजित किए जाते रहेंगे।