फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Discussion with architects on file uploading issues

Jalandhar News: फाइल अपलोडिंग दिक्कतों पर आर्किटेक्ट्स से चर्चा

Tue, 15 Sep 2026 06:15 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Tue, 15 Sep 2026 06:15 PM IST
विज्ञापन
Discussion with architects on file uploading issues
नगर कौंसिल गढ़शंकर अध्यक्ष सोमनाथ बंगड़ में आर्किटेक्ट्स के साथ बैठक के दौरान एटीपी चरणजीत सिंह,
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

गढ़शंकर। गढ़शंकर नगर काउंसिल ने ऑनलाइन फाइल अपलोड करने में आ रही तकनीकी दिक्कतों पर शहर के आर्किटेक्ट्स के साथ बैठक की। बैठक अध्यक्ष सोमनाथ बंगड़ की अगुवाई में हुई।

बैठक में ईओ मदन सिंह और एटीपी चरणजीत सिंह ने समस्याओं पर चर्चा की। एटीपी चरणजीत सिंह ने दस्तावेज की सही स्कैनिंग और ऑनलाइन अपलोडिंग की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दस्तावेज स्पष्ट न होने पर फाइलों के निपटारे में देरी होती है। आर्किटेक्ट्स ने भी अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। ईओ मदन सिंह ने कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान बताया। उन्होंने लंबित फाइलों का बैकलॉग जल्द खत्म करने का आश्वासन दिया। अध्यक्ष सोमनाथ बंगड़ ने आर्किटेक्ट्स और नगर काउंसिल के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आपसी समन्वय से फाइलों का निपटारा तेजी से हो सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed