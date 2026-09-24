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कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कर्मवीर सिंह बौद्ध ने जालंधर स्थित कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और भाजपा पर महंगाई, नशे, पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी युवाओं को संगठन में आगे आने के अवसर देने पर काम कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद चरणजीत सिंह चन्नी की जालंधर में गैर-मौजूदगी का मुद्दा भी उठा। इस पर कर्मवीर बौद्ध ने कहा कि जरूरी काम के चलते कोई नेता कार्यक्रम में मौजूद नहीं हो पाए तो इसे अलग तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कर्मवीर बौद्ध ने महंगाई, पेपर लीक और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने नशे के मुद्दे पर भाजपा की ओर से निकाली जा रही यात्राओं को लेकर भी सवाल किया और कहा कि केवल यात्राएं निकालने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने हरियाणा सरकार और पंजाब में भाजपा की राजनीति को लेकर भी कई आरोप लगाए तथा सरकारी स्कूलों, अस्पतालों और नशे की स्थिति का मुद्दा उठाया। ये सभी बातें कांग्रेस नेता द्वारा लगाए गए राजनीतिक आरोप और दावे हैं। 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर कर्मवीर बौद्ध ने कांग्रेस के सत्ता में आने का दावा भी किया। वहीं, उन्होंने केंद्र सरकार से नशे के खिलाफ कार्रवाई को लेकर केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल और जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाए।

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