Jalandhar News: पठानकोट सिविल अस्पताल में 9 करोड़ रुपये की एमआरआई सुविधा जल्द शुरू

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीपठानकोट। जिले के लोगों को सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी सुविधा मिलने वाली है। सिविल अस्पताल पठानकोट में लंबे समय से प्रतीक्षित एमआरआई जांच सुविधा शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। करीब 9 करोड़ रुपये की लागत वाली एमआरआई मशीन अस्पताल परिसर में पहुंच चुकी है।इसे स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अस्पताल प्रबंधन ने मशीन को एक महीने में स्थापित कर मरीजों के लिए शुरू करने का लक्ष्य रखा है। एमआरआई सुविधा से मरीजों को निजी स्कैनिंग सेंटरों या दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। सरकारी अस्पताल में यह सुविधा मिलने से जांच के खर्च का बोझ कम होगा। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए यह महत्वपूर्ण है। सिविल अस्पताल पठानकोट में प्रतिदिन करीब 800 से 900 मरीज ओपीडी में आते हैं। पठानकोट के अलावा हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर से भी बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए यहां आते हैं।डॉक्टरों और मरीजों को लाभएमआरआई से शरीर के विभिन्न अंगों की विस्तृत जांच संभव होगी। इससे चिकित्सकों को बीमारी की सही स्थिति समझने में मदद मिलेगी। उपचार की रणनीति तय करने में भी सहायता मिलेगी। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक्क की भूमिका एमआरआई मशीन उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण रही है। आगामी माह प्रस्तावित उद्घाटन समारोह में उनके मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने की संभावना है।फोटो 01 सिविल अस्पताल पठानकोट पहुंची एमआरआई मशीन।