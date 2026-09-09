{"_id":"6aa156ffe4a11941210909d9","slug":"video-jalandhar-bandh-announced-over-tampering-with-ambedkar-statue-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"अंबेडकर प्रतिमा से छेड़छाड़ पर जालंधर बंद का एलान, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बंद रहेगा शहर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लुधियाना में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ हुई कथित छेड़छाड़ की घटना के बाद दलित समाज में रोष बढ़ता जा रहा है। घटना के विरोध में विभिन्न दलित जत्थेबंदियों की ओर से पंजाब के अलग-अलग जिलों में प्रदर्शन और बंद का ऐलान किया जा रहा है। इसी कड़ी में जालंधर में भगवान वाल्मीकि शक्ति क्रांति सेना पंजाब और भीम क्रांति सेना ने कल शहर बंद रखने का आह्वान किया है। संगठनों के अनुसार, जालंधर में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पूर्ण बंद रहेगा। हालांकि आम जनता की सुविधा और जरूरी सेवाओं को देखते हुए स्कूल, कॉलेज और मेडिकल स्टोर/आपातकालीन सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। यह फैसला भगवान वाल्मीकि शक्ति क्रांति सेना पंजाब के अध्यक्ष राजीव गोरा और भीम क्रांति सेना के अध्यक्ष गौरव वाल्मीकि की संयुक्त अगुवाई में लिया गया।

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