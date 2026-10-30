जालंधर में आंखों के साथ पर्यावरण की भी रखवाली करेंगे नेत्र चिकित्सक

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अकाल आई हॉस्पिटल एवं लेसिक लेजर सेंटर अब पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी एक नई पहल के साथ आगे आया है। जालंधर को स्वच्छ, हरा-भरा और खूबसूरत बनाने के उद्देश्य से अकाल आई हॉस्पिटल ने पर्यावरण संगठन धरत सुहावी के साथ हाथ मिलाया है। छठी एशियन हॉकी चैंपियनशिप के अवसर पर शहर के प्रमुख चौकों पर पौधारोपण और सौंदर्यीकरण अभियान की शुरुआत मेयर विनीत धीर ने की। इस पहल के तहत शहर के प्रमुख चौकों पर पौधे लगाए जाएंगे, हरित क्षेत्र विकसित किए जाएंगे और लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल सुनिश्चित की जाएगी।

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