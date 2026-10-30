फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Akal Eye Hospital joined hands with environmental organization 'Dharti Suhavi' to make Jalandhar clean green

जालंधर: आंखों के साथ पर्यावरण की भी रखवाली करेंगे नेत्र चिकित्सक, शहर को हरा-भरा बनाने के लिए विशेष मुहिम शुरू

Fri, 30 Oct 2026 09:40 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालंधर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालंधर Published by: Nivedita Updated Fri, 30 Oct 2026 09:40 AM IST
सार

जालंधर को स्वच्छ, हरा-भरा और खूबसूरत बनाने के उद्देश्य से अकाल आई हॉस्पिटल ने पर्यावरण संगठन धरत सुहावी के साथ हाथ मिलाया है। छठी एशियन हॉकी चैंपियनशिप के अवसर पर शहर के प्रमुख चौकों पर पौधारोपण और सौंदर्यीकरण अभियान की शुरुआत मेयर विनीत धीर ने की।

विज्ञापन
Akal Eye Hospital joined hands with environmental organization 'Dharti Suhavi' to make Jalandhar clean green
अकाल आई अस्पताल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अकाल आई हॉस्पिटल एवं लेसिक लेजर सेंटर अब पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी एक नई पहल के साथ आगे आया है। 
विज्ञापन


जालंधर को स्वच्छ, हरा-भरा और खूबसूरत बनाने के उद्देश्य से अकाल आई हॉस्पिटल ने पर्यावरण संगठन धरत सुहावी के साथ हाथ मिलाया है। छठी एशियन हॉकी चैंपियनशिप के अवसर पर शहर के प्रमुख चौकों पर पौधारोपण और सौंदर्यीकरण अभियान की शुरुआत मेयर विनीत धीर ने की। इस पहल के तहत शहर के प्रमुख चौकों पर पौधे लगाए जाएंगे, हरित क्षेत्र विकसित किए जाएंगे और लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल सुनिश्चित की जाएगी।

इस मुहिम में हलका जालंधर कैंट के इंचार्ज दीपक बाली, मॉडल टाउन की पार्षद अरुणा अरोड़ा, अकाल आई हॉस्पिटल के मुख्य नेत्र सर्जन एवं मेडिकल डायरेक्टर तथा धरत सुहावी के संस्थापक डॉ. बलबीर सिंह भौरा, डॉ. सतबीर सिंह भौरा, डॉ. रमिंदरजीत सिंह और एडवोकेट हरवीन सिंह सहित शहर की कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं। 
विज्ञापन


धरत सुहावी पिछले 26 वर्षों से पद्मश्री बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल के साथ पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। संगठन सुल्तानपुर लोधी में श्री गुरु नानक देव जी की पवित्र काली बेईं की सफाई और उसे स्वच्छ बनाने के ऐतिहासिक अभियान से भी जुड़ा रहा है। मेयर विनीत धीर ने अकाल आई हॉस्पिटल और धरत सुहावी की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम, सामाजिक संस्थाओं और आम नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed