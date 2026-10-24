{"_id":"6adc7c36f63e57a803002168","slug":"video-bangladeshi-hockey-team-receives-a-spirited-welcome-in-jalandhar-accompanied-by-bhangra-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालंधर में भंगड़े के साथ बांग्लादेशी हॉकी टीम का जोरदार स्वागत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

27 अक्टूबर से जालंधर में शुरू होने वाली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता को लेकर खेल प्रेमियों में उत्साह बढ़ गया है। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेश की हॉकी टीम जालंधर पहुंच गई है। यहां खिलाड़ियों का पारंपरिक पंजाबी अंदाज में जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत समारोह के दौरान पंजाबी गाने बजाए गए, जिन पर बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने जमकर भांगड़ा डाला। कप्तान अर्शउफ उल सहित टीम के खिलाड़ियों ने इस पल का खूब आनंद लिया। खिलाड़ियों का उत्साह देखकर माहौल और भी खुशनुमा हो गया। टूर्नामेंट में बांग्लादेश की टीम भी अपनी चुनौती पेश करने के लिए तैयार है। जालंधर में होने वाली इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता से हॉकी प्रेमियों को रोमांचक मुकाबलों की उम्मीद है। अब 27 अक्टूबर से मैदान पर हॉकी का रोमांच देखने को मिलेगा।

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