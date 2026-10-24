जालंधर में दशहरा देखने गए बच्चों पर हमला: कार्रवाई न होने पर थाने पहुंचे परिजन, धक्कामुक्की के बाद किया हमला

तिलक नगर के रहने वाले सुशील मेहता ने कहा कि वह शिव मंदिर के प्रधान है और उनके बच्चे दशहरा देखने गए थे। इस दौरान हल्की सी धक्का मुक्की हो गई जिस पर कई युवकों ने तेजधार हथियारों से उन पर हमला कर दिया था। शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई न होने के कारण उन्हें देर रात थाने पहुंचना पड़ा। परिजनों ने पुलिस से मामले की गंभीरता से जांच कर आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं, पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। घटना में शामिल लोगों और हमले के कारणों को लेकर विस्तृत जानकारी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।