{"_id":"6aa2701073fdd03c88093dd1","slug":"video-youth-commits-suicide-by-hanging-himself-in-bathinda-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"बठिंडा में फंदा लगाकर युवक ने की आत्महत्या, नशे का आदी था","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बठिंडा के जोगी नगर गली नम्बर 5/2 में 21 वर्षीय युवक ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। शव को समाजसेवी संस्था नौजवान वेलफेयर सोसाइटी बठिंडा के वालंटियरों ने शव को फंदे से उतार पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार 21 वर्षीय दीपांशु पुत्र महिंदरपाल नशे का आदी था। उसके पिता की कुछ समय पहले मौत हो गई थी। बुधवार शाम को दीपांशु ने घर पर झगड़ा करना शुरू कर दिया। झगड़े के बाद दीपांशु अपने घर की छत पर चला गया तथा इधर उधर ईंटें, पत्थर चलाने लगा। एक ईंट पड़ोस की एक लड़की के सिर में लगने से लड़की का सिर भी फट गया। घायल लड़की को उसके परिजन अस्पताल ले गए। रात को जब परिवार के सदस्य ऊपर वाले कमरे में गए तो देखा कि दीपांशु ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही नौजवान वेलफेयर सोसाइटी बठिंडा के वालंटियर सुमित माहेश्वरी, आकाश गर्ग तथा पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मृतक अपनी मां तथा बहन का इकलौता सहारा था।

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