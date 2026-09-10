फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Broad-daylight firing at a TV showroom in Tarn Taran

तरनतारन में टीवी शोरूम पर दिनदहाड़े फायरिंग: बाइक पर आए थे हमलावर, गोलियों की आवाज से सहमे लोग

Thu, 10 Sep 2026 04:08 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, तरनतारन
संवाद न्यूज एजेंसी, तरनतारन Published by: शाहिल शर्मा Updated Thu, 10 Sep 2026 04:08 PM IST
सार

पुलिस टीम द्वारा वारदात से पहले और बाद की सीसीटीवी फुटेज भी देखी जा रही है, ताकि आरोपियों के आने-जाने के रास्ते का पता लगाया जा सके। इसके साथ ही पुलिस अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से मामले की जांच आगे बढ़ा रही है। 

विज्ञापन
Broad-daylight firing at a TV showroom in Tarn Taran
टीवी शोरूम पर फायरिंग - फोटो : वीडियो ग्रैब

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

तरनतारन के नजदीकी गांव फतेहाबाद में गुरुवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब बाइक सवार दो अज्ञात व्यक्तियों ने एक टीवी शोरूम को निशाना बनाकर फायरिंग कर दी। गोली चलाने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। अचानक हुई इस वारदात के बाद शोरूम के आसपास दहशत का माहौल बन गया। गनीमत रही कि फायरिंग की इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

विज्ञापन


जानकारी के अनुसार, गांव फतेहाबाद स्थित खुराना टीवी शोरूम पर गुरुवार को दो अज्ञात युवक बाइक पर सवार होकर पहुंचे। बताया जा रहा है कि दोनों ने शोरूम की ओर फायरिंग की और इसके बाद तेजी से बाइक पर सवार होकर वहां से फरार हो गए। फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास के दुकानदारों और लोगों में अफरा-तफरी मच गई।
विज्ञापन


घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में भी हलचल मच गई। सब-डिवीजन गोइंदवाल साहिब के डीएसपी हरिंदर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों ने शोरूम के अंदर और आसपास के क्षेत्र की जांच की तथा घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाए।

विज्ञापन
विज्ञापन

 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही पुलिस
थाना श्री गोइंदवाल साहिब की एसएचओ इंस्पेक्टर बलजीत कौर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा शोरूम के अलावा आसपास की दुकानों और अन्य स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि कैमरों में आरोपियों की गतिविधियां या उनकी बाइक कैद हुई होगी, जिसके आधार पर उनकी पहचान तक पहुंचने में मदद मिल सकती है।

पुलिस टीम द्वारा वारदात से पहले और बाद की सीसीटीवी फुटेज भी देखी जा रही है, ताकि आरोपियों के आने-जाने के रास्ते का पता लगाया जा सके। इसके साथ ही पुलिस अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से मामले की जांच आगे बढ़ा रही है। 

शोरूम मालिक और गनमैन से भी ली जानकारी
पुलिस द्वारा शोरूम मालिक के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। घटना के संबंध में शोरूम में तैनात गनमैन से भी जानकारी ली गई है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि फायरिंग के पीछे आरोपियों का मकसद क्या था और क्या शोरूम मालिक को पहले से किसी प्रकार की धमकी या विवाद की जानकारी थी।

पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच विभिन्न पहलुओं से की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।

डीएसपी देंगे घटना की जानकारी
इस मामले में सब-डिवीजन श्री गोइंदवाल साहिब के डीएसपी हरिंदर सिंह द्वारा घटना से संबंधित जानकारी दी जाएगी। पुलिस की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि फायरिंग करने वाले आरोपी कौन थे और उन्होंने शोरूम को ही निशाना क्यों बनाया। फिलहाल पुलिस द्वारा घटनास्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी नजर रखी जा रही है। दिनदहाड़े शोरूम पर हुई फायरिंग की घटना ने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को लेकर लोगों में चिंता पैदा कर दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed