तरनतारन में टीवी शोरूम पर दिनदहाड़े फायरिंग: बाइक पर आए थे हमलावर, गोलियों की आवाज से सहमे लोग

सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही पुलिस

थाना श्री गोइंदवाल साहिब की एसएचओ इंस्पेक्टर बलजीत कौर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा शोरूम के अलावा आसपास की दुकानों और अन्य स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि कैमरों में आरोपियों की गतिविधियां या उनकी बाइक कैद हुई होगी, जिसके आधार पर उनकी पहचान तक पहुंचने में मदद मिल सकती है।



पुलिस टीम द्वारा वारदात से पहले और बाद की सीसीटीवी फुटेज भी देखी जा रही है, ताकि आरोपियों के आने-जाने के रास्ते का पता लगाया जा सके। इसके साथ ही पुलिस अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से मामले की जांच आगे बढ़ा रही है।



शोरूम मालिक और गनमैन से भी ली जानकारी

पुलिस द्वारा शोरूम मालिक के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। घटना के संबंध में शोरूम में तैनात गनमैन से भी जानकारी ली गई है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि फायरिंग के पीछे आरोपियों का मकसद क्या था और क्या शोरूम मालिक को पहले से किसी प्रकार की धमकी या विवाद की जानकारी थी।



पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच विभिन्न पहलुओं से की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।



डीएसपी देंगे घटना की जानकारी

इस मामले में सब-डिवीजन श्री गोइंदवाल साहिब के डीएसपी हरिंदर सिंह द्वारा घटना से संबंधित जानकारी दी जाएगी। पुलिस की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि फायरिंग करने वाले आरोपी कौन थे और उन्होंने शोरूम को ही निशाना क्यों बनाया। फिलहाल पुलिस द्वारा घटनास्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी नजर रखी जा रही है। दिनदहाड़े शोरूम पर हुई फायरिंग की घटना ने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को लेकर लोगों में चिंता पैदा कर दी है।