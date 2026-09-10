तरनतारन में टीवी शोरूम पर दिनदहाड़े फायरिंग: बाइक पर आए थे हमलावर, गोलियों की आवाज से सहमे लोग
पुलिस टीम द्वारा वारदात से पहले और बाद की सीसीटीवी फुटेज भी देखी जा रही है, ताकि आरोपियों के आने-जाने के रास्ते का पता लगाया जा सके। इसके साथ ही पुलिस अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से मामले की जांच आगे बढ़ा रही है।
विस्तार
तरनतारन के नजदीकी गांव फतेहाबाद में गुरुवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब बाइक सवार दो अज्ञात व्यक्तियों ने एक टीवी शोरूम को निशाना बनाकर फायरिंग कर दी। गोली चलाने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। अचानक हुई इस वारदात के बाद शोरूम के आसपास दहशत का माहौल बन गया। गनीमत रही कि फायरिंग की इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।
जानकारी के अनुसार, गांव फतेहाबाद स्थित खुराना टीवी शोरूम पर गुरुवार को दो अज्ञात युवक बाइक पर सवार होकर पहुंचे। बताया जा रहा है कि दोनों ने शोरूम की ओर फायरिंग की और इसके बाद तेजी से बाइक पर सवार होकर वहां से फरार हो गए। फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास के दुकानदारों और लोगों में अफरा-तफरी मच गई।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में भी हलचल मच गई। सब-डिवीजन गोइंदवाल साहिब के डीएसपी हरिंदर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों ने शोरूम के अंदर और आसपास के क्षेत्र की जांच की तथा घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाए।
सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही पुलिस
थाना श्री गोइंदवाल साहिब की एसएचओ इंस्पेक्टर बलजीत कौर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा शोरूम के अलावा आसपास की दुकानों और अन्य स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि कैमरों में आरोपियों की गतिविधियां या उनकी बाइक कैद हुई होगी, जिसके आधार पर उनकी पहचान तक पहुंचने में मदद मिल सकती है।
पुलिस टीम द्वारा वारदात से पहले और बाद की सीसीटीवी फुटेज भी देखी जा रही है, ताकि आरोपियों के आने-जाने के रास्ते का पता लगाया जा सके। इसके साथ ही पुलिस अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से मामले की जांच आगे बढ़ा रही है।
शोरूम मालिक और गनमैन से भी ली जानकारी
पुलिस द्वारा शोरूम मालिक के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। घटना के संबंध में शोरूम में तैनात गनमैन से भी जानकारी ली गई है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि फायरिंग के पीछे आरोपियों का मकसद क्या था और क्या शोरूम मालिक को पहले से किसी प्रकार की धमकी या विवाद की जानकारी थी।
पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच विभिन्न पहलुओं से की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।
डीएसपी देंगे घटना की जानकारी
इस मामले में सब-डिवीजन श्री गोइंदवाल साहिब के डीएसपी हरिंदर सिंह द्वारा घटना से संबंधित जानकारी दी जाएगी। पुलिस की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि फायरिंग करने वाले आरोपी कौन थे और उन्होंने शोरूम को ही निशाना क्यों बनाया। फिलहाल पुलिस द्वारा घटनास्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी नजर रखी जा रही है। दिनदहाड़े शोरूम पर हुई फायरिंग की घटना ने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को लेकर लोगों में चिंता पैदा कर दी है।