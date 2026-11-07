{"_id":"6aef24e4f5953500c80a156f","slug":"video-woman-confronts-minister-over-drug-sales-names-the-traffickers-2026-11-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"नशे की बिक्री पर महिला ने मंत्री को घेरा, बताए तस्करों के नाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नशे के मुद्दे को लेकर सता में आने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए अब नशा गले की हड्डी बनता जा रहा. शनिवार को जब मुक्तसर के गांव लालबाई में क़ृषि मंत्री गुरमीत खुड़िया पहुंचे तो वहां पर एक महिला ने मंत्री खुड़िया के मुंह पर कहा कि साथ के सभी गांव में नशा मूंगफली की तरह शरेआम बिक रहा है, महिला ने मंत्री को कहा कि पुलिस सब जानती है, उसके बावजूद नशा रुक नहीं रहा, महिला ने आरोप लगाते हुए मंत्री खुड़िया को कहा कि पुलिस सब जानती है, लेकिन बिकी हुई है, जैसे महिला ने यह शब्द अपने मुंह से निकाले तो मंत्री बोलें कि आप नशा तस्करों के नाम बताएं, मैं एसएसपी को बोल देता है, जिसके बाद महिला ने नाम समेत ठिकाने भी बताने शुरू कर दिए थे, इतने में पास खड़ी महिला पुलिस कर्मी ने नशे बाबत बोलने वाली महिला को साइड लें गए. इस पूरे मामले सबँधी जब क़ृषि मंत्री गुरमीत खुड़िया से बात करनी चाही तो उनके पी ए ने फ़ोन उठाकर कहा कि मंत्री अभी व्यस्त है.

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