चंडीगढ़ में बंगाल और विदर्भ की टीमों के बीच वीनू माकंड ट्रॉफी का मुकाबला

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बीसीसीआई की ओर से डोमेस्टिक सीजन की शुरुआत देश भर में कर दी गई है। इसी के तहत बंगाल और विदर्भ की टीमों के बीच वीनू माकंड ट्रॉफी के मुकाबले का आयोजन सेक्टर सोलह क्रिकेट स्टेडियम में किया जा रहा है। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए बंगाल अभी तक दो विकेट कर 96 रन बना चुका है।

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