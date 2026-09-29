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चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित क्रिकेट स्टेडियम में चंडीगढ़ और पंजाब के बीच मैच शुरू

Nivedita

Updated Tue, 29 Sep 2026 12:38 PM IST Updated Tue, 29 Sep 2026 12:38 PM IST







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चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित क्रिकेट स्टेडियम में रामा अत्रे मैमोरियल महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत मैच शुरू हो गया है। यह मैच चंडीगढ़ और पंजाब के बीच खेला जा रहा है। चंडीगढ़ पहले बल्लेबाजी कर रहा है और चंडीगढ़ ने एक विकेट गंवाकर 15 रन का स्कोर खड़ा कर दिया है। ... और पढ़ें

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