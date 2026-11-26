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पीयू के हॉस्टल नंबर-5 में यूआईईटी के प्रथम वर्ष के छात्र ने लगाया फंदा

Nivedita

Updated Thu, 26 Nov 2026 02:53 PM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 02:53 PM IST







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पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर-5 में गुरुवार को यूआईईटी (यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी) के प्रथम वर्ष के एक छात्र ने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। ... और पढ़ें

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