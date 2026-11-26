पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर-5 में गुरुवार को यूआईईटी (यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी) के प्रथम वर्ष के एक छात्र ने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मृतक की पहचान जम्मू निवासी आर्यन के रूप में हुई है। वह हॉस्टल की दूसरी मंजिल पर स्थित कमरे में रहता था। घटना का पता दोपहर करीब 1:45 बजे उस समय चला, जब उसका रूममेट वापस कमरे में पहुंचा। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने हॉस्टल के गार्ड की मदद से दरवाजा खुलवाया। अंदर आर्यन फंदे पर लटका हुआ मिला।जानकारी के मुताबिक, आर्यन बुधवार देर रात हॉस्टल लौटा था। गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे उसका रूममेट कमरे से बाहर चला गया। दोपहर करीब 1:45 बजे जब वह वापस लौटा तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर तक आवाज लगाने और दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसने गार्ड को बुलाया। इसके बाद दोनों ने दरवाजे को धक्का देकर खोला। दरवाजा खुलते ही कमरे के अंदर आर्यन फंदे पर लटका मिला।इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सेक्टर-16 अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया। पुलिस को घटनास्थल से किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है।अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।