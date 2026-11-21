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पंजाब में बदस्तूर जल रही पराली, मोगा में 398 तक पहुंचे मामले
पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। मोगा में अब तक कुल 398 मामले दर्ज हो चुके हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से मोगा के उपायुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी कर 23 नवंबर तक जवाब मांगा गया है, लेकिन इसके बावजूद जिले में पराली जलाने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की वेबसाइट पर दर्ज आंकड़ों के मुताबिक, 20 नवंबर को मोगा में पराली जलाने के 12 नए मामले सामने आए हैं। इस आंकड़े के साथ मोगा पंजाब में दूसरे स्थान पर रहा, जबकि मुक्तसर 13 मामले दर्ज होने के चलते पहले स्थान पर रहा।
अगर पिछले साल के आंकड़ों से तुलना की जाए तो स्थिति और चिंताजनक दिखाई देती है। साल 2025 में 20 नवंबर तक मोगा जिले में पराली जलाने की 328 घटनाएं दर्ज हुई थीं, जबकि इस साल 20 नवंबर तक यह आंकड़ा बढ़कर 398 हो गया है। यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल अब तक 70 अधिक घटनाएं दर्ज की गई हैं।
सीएक्यूएम की ओर से नोटिस जारी कर जवाब मांगे जाने के बावजूद पराली जलाने की घटनाओं में लगातार वृद्धि प्रशासन की रोकथाम व्यवस्था और निगरानी पर सवाल खड़े कर रही है।
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