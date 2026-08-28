{"_id":"6a9122b7041c41d4670b89b9","slug":"video-sisters-arrived-at-ferozepur-jail-on-raksha-bandhan-and-tied-rakhis-on-their-brothers-wrists-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"रक्षा बंधन पर फिरोजपुर जेल पहुंचीं बहनें, भाइयों की कलाई पर बांधी राखी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रक्षा बंधन के पावन अवसर पर फिरोजपुर जेल में बंद भाइयों को राखी बांधने के लिए बड़ी संख्या में बहनें जेल पहुंचीं। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और अच्छे भविष्य की कामना की। इस दौरान कई बहनें भावुक भी नजर आईं। उन्होंने कहा कि भाई-बहन के इस पवित्र रिश्ते का त्योहार जेल में मनाना उनके लिए भावुक पल है। बहनों ने उम्मीद जताई कि उनके भाइयों को जल्द रिहाई मिले, ताकि रक्षा बंधन पर वे घर में ही अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकें। इस दौरान बहनों ने भाइयों के साथ मुलाकात कर उन्हें मिठाई भी खिलाई।

... और पढ़ें