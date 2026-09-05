{"_id":"6a9b8637364a3c190106c130","slug":"video-shri-krishna-janmashtami-celebrated-with-great-fervor-in-faridkot-devotees-flocked-to-temples-for-darshan-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदकोट में धूमधाम से मनाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी, मंदिरों में दर्शन करने उमड़े श्रद्धालु","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदकोट शहर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर के विभिन्न मंदिरों को फूलों और रंग-बिरंगी लाइटों से आकर्षक ढंग से सजाया गया। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित सुंदर एवं मनमोहक झांकियां सजाई गईं, जिन्हें देखने के लिए देर रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही। श्री राधा कृष्ण धाम, ठाकुरद्वारा मंदिर, गौशाला, पंचवटी गौशाला, अनंदेआना गेट सहित शहर के अन्य मंदिरों में विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंदिरों में भजन-कीर्तन और प्रभु महिमा के गुणगान से वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना की। श्री राधा कृष्ण धाम में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित विभिन्न झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं।

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